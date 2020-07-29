Степанов пояснив, як в Україні діятиме карантин із 1 серпня
Територію України на новому етапі адаптивного карантину з 1 серпня розділять на чотири епідеміологічні зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". У кожній діятимуть різні обмеження, відтак пересуватися в їхніх межах стане складніше.
Про те, як зміняться правила карантину і як їх доведеться дотримуватися українцям, під час брифінгу МОЗ розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми встановлюємо ці правила на рівні адміністративно-територіальних одиниць. У нас є чіткі критерії, за яким ми визначаємо їхній перехід до тієї чи іншої зони", – зазначив міністр.
Глава МОЗ запевнив, що найм’якіші обмеження стосуватимуться "зеленої" зони. Там люди обов’язково повинні будуть дотримуватися всіх карантинних правил, встановлених у країні: це масковий режим, соціальна дистанція й використання антисептика.
Крім цього, залежно від зони, в населених пунктах залишаться обмеження щодо масових заходів (не більше однієї людини на 5 квадратних метрів) й відвідування кінотеатрів або театрів (зали мають заповнитися не більш ніж на 50%).
Що стосується пересування громадським транспортом, нагадав Степанов, то воно може відбуватися у кількості місць, які визначені у технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу. Хоча в "червоній" зоні міське та міжміське сполучення також буде обмежено. А на перетині "червоної" та "зеленої" зон стоятимуть блокпости.
Міністр додав, що відповідна інформація буде публічною, українці зможуть дізнатися, які саме населені пункти й до якої зони відноситься, залежно від епідеміологічної ситуації.
"Ми намагаємося зробити зручнішою цю нашу нову реальність, у якій ми зараз живемо. Розумію, що всі втомилися, але заради здоров’я ми повинні дотримуватися тих правил, які встановлено в державі", – підкреслив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.
В його рамках з 1 серпня територію країни поділять на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".
Як пояснив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, перехід від однієї зони до іншої залежатиме від відсотка "вкладу" окремого міста в загальний показник захворюваності на COVID-19 в області.