Степанов пояснив, що робити українцям під час карантину вихідного дня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив логіку введення в Україні карантину вихідного дня. Чиновник висловив сподівання, що завдяки всім обмеженням у суботу й неділю українці лише сидітимуть вдома або гулятимуть на свіжому повітрі.

Про це глава МОЗ заявив під час брифінгу в четвер, 12 листопада, який транслювався онлайн на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивится, доскрольте новину до кінця).

"Попередньо, ми вважаємо, що три тижні поспіль – тобто тричі по два вихідні – повинні дати результат..." – зазначив Степанов, підкресливши, що так у країні, можливо, вдасться стримати стрімке розповсюдження коронавірусу.

Він підкреслив, що попри обмеження, у суботу й неділю в містах працюватимуть транспорт, продуктові магазини, аптеки, обмінні пункти, заклади, які надають фінансові послуги, а також автозаправки (за винятком зон харчування).

Натомість все решта – спортивні зали, фітнес-центри, ресторани, заклади культури, театри і кінотеатри, будь-які непродуктові магазини, ТРЦ – протягом двох вихідних днів будуть зачинені.

"У суботу й неділю людина може максимум вийти на вулицю, подихати повітрям. Все решта просто зачинене, вона або буде вдома, або гулятиме вулицею. Бо немає ресторану, бо зачинені інші заклади, куди можна піти. І в такий спосіб, ми впевнені, що буде зменшено кількість контактів – і як наслідок, зупинятиметься розповсюдження хвороби", – поділився сподіваннями чиновників МОЗ і урядовців Степанов.

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