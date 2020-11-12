Степанов пояснив, що робити українцям під час карантину вихідного дня
У МОЗ сподіваються, що нові обмеження завадять стрімкому розповсюдженню COVID-19
Міністр підкреслив, що вони діятимуть у суботу й неділю три тижні поспіль
Він також нагадав, які заклади залишатимуться відкритими для відвідування, а які ні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив логіку введення в Україні карантину вихідного дня. Чиновник висловив сподівання, що завдяки всім обмеженням у суботу й неділю українці лише сидітимуть вдома або гулятимуть на свіжому повітрі.
Про це глава МОЗ заявив під час брифінгу в четвер, 12 листопада, який транслювався онлайн на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивится, доскрольте новину до кінця).
"Попередньо, ми вважаємо, що три тижні поспіль – тобто тричі по два вихідні – повинні дати результат..." – зазначив Степанов, підкресливши, що так у країні, можливо, вдасться стримати стрімке розповсюдження коронавірусу.
Він підкреслив, що попри обмеження, у суботу й неділю в містах працюватимуть транспорт, продуктові магазини, аптеки, обмінні пункти, заклади, які надають фінансові послуги, а також автозаправки (за винятком зон харчування).
Натомість все решта – спортивні зали, фітнес-центри, ресторани, заклади культури, театри і кінотеатри, будь-які непродуктові магазини, ТРЦ – протягом двох вихідних днів будуть зачинені.
"У суботу й неділю людина може максимум вийти на вулицю, подихати повітрям. Все решта просто зачинене, вона або буде вдома, або гулятиме вулицею. Бо немає ресторану, бо зачинені інші заклади, куди можна піти. І в такий спосіб, ми впевнені, що буде зменшено кількість контактів – і як наслідок, зупинятиметься розповсюдження хвороби", – поділився сподіваннями чиновників МОЗ і урядовців Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Зокрема, країна відмовляється від дії адаптивного карантину, натоміть переходить на загальнодержавний із обмеженнями, які діяли в регіонах із "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки.
У день засідання Кабміну 11 листопада представники ресторанного бізнесу, працівники барів і кафе у більш ніж 20 містах вийшли на мітинги проти карантину вихідного дня. Українці вважають нові обмеження знищенням їхнього бізнесу.
Частина міст України відмовилася від карантину вихідного дня. Серед них Львів, Слов’янськ і Черкаси.
Станом на ранок 12 листопада в Україні офіційно підтверджено 500 865 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 057 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку пандемії. Від COVID-19 у країні померли 9145 осіб, а 227 694 пацієнти повністю побороли хворобу.