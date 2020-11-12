Степанов пояснив роботу церков під час карантину вихідного дня

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що обмеження під час карантину вихідного дня повинні бути однаковими для всіх. Водночас зазначив, що це не стосується церков.

Про це глава МОЗ розповів в ефірі каналу "Україна 24". Він підкреслив, що влада не продовжуватиме карантин для суботи й неділі, якщо ситуація з коронавірусом у країні покращиться.

За його совами, церквам у містах і селах дозволили не закривати для відвідувачів двері на карантин, який діятиме три тижні поспіль у вихідні – з 14 по 30 листопада. Хоча служби у храмах можуть проводити за участі не більше 20 осіб. У приміщеннях церков відвідувачі, звісно ж, мають перебувати у масках і дотримуватися соціальної дистанції

Степанов назвав це справедливим рішенням і поставив у приклад скандал із "Епіцентром".

"Питання справедливості – найголовніше. Я достатньо жорстко відреагував на розміщений в соцмережах пост "Епіцентру" (йдеться про те, що мережа цих магазинів відзначилася відмовою від дотримання карантину, запровадивши так звану 72-годинну п'ятницю. – Ред.), вважаю, що впроваджені в країні заради збереження здоров’я та життя обмеження мають бути однаковими. В нас встановлено, що будь які заходи можуть проводитися за участі не більше 20 осіб, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням соціальної дистанції. Це стосується і церков", – висловився міністр.

Нагадаємо: одразу після оголошення Кабінетом міністрів України карантину вихідного дня, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" випустила рекламу, заявивши, що працюватиме також у суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але й продуктів, медикаментів і навіть палива для машин. Українці поділилися думками щодо того, як "Епіцентр" пропіарився на пандемії COVID-19 і вирішив працювати в розпал карантину.

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