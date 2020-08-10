Степанов пояснив причину зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

Велика кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні, яку фіксують в останні декілька тижнів, пов’язана не лише зі збільшенням проведення тестувань.

Українці дійсно стали більше хворіти на COVID-19, відтак ситуація загрожує набути ще масштабнішого характеру. На цьому під час брифінгу 10 серпня наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він зазначив, що тільки за неділю, 9 серпня, в Україні було госпіталізовано 202 пацієнтів, що дуже багато, порівняно з попередніми місяцями. Глава МОЗ підкреслив, що це саме пацієнти із важким перебігом COVID-19, чия життєдіяльність залежить від апарату ШВЛ.

"Хворих виявляють більше, ніж декілька місяців тому, не тільки тому, що проводиться більше тестувань. Збільшилася кількість госпіталізованих. Це пацієнти із середнім і тяжким перебігом хвороби. Значить, хворіти дійсно стали частіше", – сказав Степанов.

Міністр запевнив, що кількість тестувань на виявлення цієї хвороби в Україні й надалі збільшуватимуть. Водночас вкотре закликав українців не ставитися легковажно до поширення коронавірусної інфекції.

"COVID-19 набуває обертів. Ми це спостерігаємо і за кількістю щоденно виявлених випадків коронавірусу, і за кількістю госпіталізованих. Це дуже тривожні сигнали і ситуація. Тому закликаю не нехтувати своїм здоров’ям і життям, ставитися до цього відповідальніше й дотримуватися правил, встановлених у країні", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 серпня в Україні офіційно підтверджено 81 957 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 008 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли 1922 людини, а 44 359 пацієнтів повністю побороли хворобу.