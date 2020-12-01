Степанов пояснив причину незначного ефекту від карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні не дав суттєвого зменшення кількості хворих на COVID-19, оскільки далеко не всі дотримувалися такого формату обмежень.

Відповідну заяву в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він поставив громадянам за приклад практику інших країн, де всі неухильно дотримувалися правил задля боротьби з пандемією (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Туреччина ввела комендантську годину на вихідних, і воно буде дотримуватися. Ключова позиція. Ізраїль ввів локдаун, і він дотримується. І вони бачать результат. Ми ввели карантин вихідного дня. Спочатку тиждень всі експерти так звані раптом почали говорити буде він працювати чи не буде. Дійшли до вихідних – мери почали говорити деякі: "Ми не будемо виконувати", ресторани лишилися відкритими і пішло-поїхало", – обурився очільник МОЗ.

Степанов наголосив, що якщо лікарі прописують чіткий рецепт і призначають ліки, то для того, аби одужати, пацієнти мусять виконувати це. Так само мав би працювати і карантин вихідного дня.

"Якщо ми цього не робимо, ми не одужаємо. Так, ми отримали ефект, вже зараз ми бачимо, незначне скорочення динаміки захворюваності. Ми дивимося тижневий цикл. Крім того, ми дивимося кількість викликів швидкої, кількість госпіталізованих, ми дивимося багато показників. Ми відверто говоримо, що в нас відбувається в лікарнях", – запевнив міністр.

Підсумовуючи, Степанов наголосив, що, згідно з постановою уряду, карантин вихідного дня закінчився 30 листопада і продовжувати його не будуть.

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