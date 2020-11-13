Степанов пояснив, навіщо карантин вихідного дня ввели в Україні

В Україні вводять карантин вихідного дня для того, що розірвати ланцюг передачі хвороби COVID-19.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 13 листопада, повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Розірвати ланцюг хвороби можливо в єдиний спосіб – це зменшення контактів між людьми. Зменшення таких випадків, коли незнайомі люди знаходься поруч. Це можливо досягти лише тоді, коли люди в певний період часу, а це субота и неділя, просто будуть дома зі своєю родиною. При цьому не будуть пересікатися різні групи людей", – пояснив міністр.

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