Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що дітей не небезпечно водити до дитячих садків під час карантину, хоча ризик заразитися коронавірусом там дійсно є.

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Адже в країні траплялося чимало випадків інфікування COVID-19 вихованців і працівників дошкільних закладів. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Так, у нас був випадок у Броварах. 1 червня вони відкрилися, 3-го захворіла вихователька, і 5-го почали перевіряти всіх. Одразу цей садочок був закритий. Але рішення, чи водити дитину в садок, повинні ухвалювати самі батьки", – зазначив глава МОЗ.

За його словами, у будь-якому випадку, крім постійного перебування вдома, можливість підхопити коронавірус підвищуються як для дорослих, так і для дітей.

"Звичайно, є ризик захворіти. Він зводиться до мінімуму тільки на самоізоляції. Вимірюючи ризики, потрібно розуміти, наскільки вони високі. Й потрібно пам'ятати, що діти хворіють частіше безсимптомно або в легкій формі", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через епідемію COVID-19 один дитсадок закрили на карантин, а ще два – не відкрили через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу.