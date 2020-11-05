Степанов пояснив, хто зможе штрафувати українців за неносіння масок

В Україні мають намір ввести штрафи за неносіння масок у людних місцях під час карантину.

Про це на брифінгу у четвер, 5 листопада, повідомив голова МОЗ Максим Степанов. Чиновник додав, що профільний комітет вже розглянув даний законопроєкт.

Міністр розповів, що документ передбачає, що штраф на порушника складається на місці, без рішення суду. Ці штрафи будуть накладати як працівники Нацполіції, так і співробітники епідеміологічного контролю та представники органів місцевого самоврядування.

"МОЗ буде просити ВР ухвалити законопроєкт, який вводить штрафи за порушення карантину – неносіння масок у місцях, де це є обов’язковим. Це законопроєкт №3891, який під час розгляду на профільному комітеті підтримали народні депутати. Ми розраховуємо на прийняття його у сесійній залі", – пояснив Степанов.

Додамо, що згідно проєкту закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти (170 грн) до п’ятнадцяти (255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ вимагати у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих коронавірусом.