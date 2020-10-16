Степанов пояснив, чому всю Луганщину внесли в "червону" зону

В Україні всю Луганську область внесли в "червону" карантинну зону у зв'язку із завантаженістю лікарень у регіоні.

Протягом п'яти днів поспіль ліжка, відведені для хворих на коронавірус, заповнені більш ніж на 75%, пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 16 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Таке рішення було ухвалено за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До "червоної" зони з півночі понеділка, 19 жовтня, віднесені міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, десятки міст і регіонів України внесли в "червону" карантинну зону у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.