Степанов пояснив, чому в Україні ввели посилений карантин

Необхідність введення посилених карантинних заходів в Україні з 8 по 24 січня зумовлена прогнозами зростання кількості хворих на COVID-19 та очікуванням піку грипоподібних захворювань.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Трансляція заходу велася на YouTube-каналі Кабінету міністрів. Водночас урядовець наголосив, що зростання статистики коронавірусу в перший місяць року має бути помірним (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо взяти наше математичне моделювання, то все ж таки ми прогнозуємо збільшення кількості хворих. Будемо мати надію, що в жодному разі не ураганними темпами. Окрім того, ми розуміємо, що проведення новорічних свят теж дасть певний спалах і збільшення кількості хворих", – пояснив Степанов.

"Ще дуже важлива складова – починаючи з кінця січня, в нас буде зростання кількості хворих на грип. Це відбувається кожного року і є додатковим серйозним навантаженням на медичну систему. Всі ці фактори підвели нас до того, щоб з 8 по 24 січня ввести посилені карантинні заходи", – додав міністр.

Що передбачає посилений карантин?

Згідно з рішенням уряду, з 8 по 24 січня буде заборонено:

робота закладів громадського харчування (крім на винос та доставку й закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, театрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торговельно-розважальних центрів;

усіх навчальних закладів, крім дитсадків;

проведення розважальних, спортивних чи культурних масових заходів.

Однак Кабмін дозволив:

працювати продуктовим магазинам, аптекам, банкам, поштовим операторам, готелям;

торгівлю продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

працювати салонам краси та перукарням за умови попереднього запису клієнтів, без очікування в приміщенні;

не припиняти рух наземного громадського транспорту (за умови заповнення лише місць для сидіння), метро, авіа- та залізничного сполучення.

Обмеження посиленого карантину в Україні з 8 по 24 січня. Пресслужба Кабміну

Посилений карантин істотно відрізняється від локдауну, який діє в багатьох країнах світу. Адже локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої домівки та жорстке обмеження пересування в межах міста та країни.

Нагадаємо, згідно з прогнозними розрахунками, якби суворий карантин в Україні почався з 1 грудня, то за тиждень кількість випадків COVID-19 могла б скоротитися на 45%, а до 25 грудня добовий приріст захворюваності знизився б до 2,2 тис. осіб на день. Крім того, смертність знизилася б до 40 пацієнтів на добу.

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