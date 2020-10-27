Степанов пояснив, чому в третини хворих на COVID-19 негативні тести
У МОЗ запевнили, що тепер для госпіталізації хворого орієнтуються не на позитивний результат
Головний маркер для лікарів – клінічні ознаки хвороби
Причиною хибних показників може бути три фактори
Приблизно у третини хворих на коронавірус у світі ПЛР-тест показує негативний результат. Утім це не означає, що людина здорова. Причина цього – індивідуальні характеристики кожного організму та поведінка патогена.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас він запевнив, що тепер для отримання допомоги пацієнту не обов'язково мати позитивний тест. Адже лікарі, передусім, орієнтуються на наявність клінічних ознак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Згідно зі світовою статистикою, до 30% випадків, коли людина хвора на COVID-19, тест ПЛР може бути негативним. Із чим це пов'язано? Із забором матеріалу, із фізіологічними особливостями організму людини, із тим, де саме знаходиться вірус у той час, коли в людини беруть мазок для діагностики ПЛР", – пояснив урядовець.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за словами Степанова, зараз в Україні щодня проводять 40 тис. тестувань на коронавірус. До середини листопада цей показник збільшиться до 50 тис., а до кінця року – до 75 тисяч.
Крім того, у планах МОЗ – збільшити діагностику COVID-19 у населення до 1 млн тестів на місяць завдяки новому експрес-аналізу на антиген.