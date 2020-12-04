Степанов пояснив, чому Україна не розглядає вакцину РФ: чорт його знає, що у них відбувається

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна може використовувати тільки ті вакцини від коронавірусу, які пройшли всі стадії клінічних випробувань. До російської зараз це не відноситься.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 грудня Максим Степанов пояснив, що росіяни ще не закінчили третю стадію клінічних випробувань (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чорт його знає, що там у них (в Росії) відбувається. Вони почали вакцинуватися, не закінчивши третю стадію клінічних досліджень. Наразі говорити серйозно про закупівлю вакцини для України не можна", – сказав Степанов.

Зі свого боку голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький уточнив, що є чіткий перелік країн, у яких Україна може купувати вакцину.

Це США, Велика Британія, Швейцарія, Японія, Китай та Ізраїль.

Радуцький також уточнив, що Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє реєструвати вакцини за скороченою процедурою – до 5 днів, але за умови, що ліки пройшли перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я та отримали дозвіл в країнах з жорсткою регуляторною політикою.

"Росія до таких не належить", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов заявив, що перші вакцини від COVID-19 за міжнародною програмою COVAX очікуються в Україні вже в 1 кварталі 2021 року. За його словами, за бюджетні кошти буде вакциновано 20 мільйонів українців.