Степанов пояснив, чому не всі медики в Україні отримають потрійну зарплату

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов згоден, що зарплати в українських лікарів повинні бути набагато вищими, але поки виплати в потрійному розмірі отримуватимуть тільки ті медики, які борються з коронавірусом (COVID-19).

Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на питання, чи будуть, наприклад, збільшені зарплати лікарів Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, яка не визначена як опорна, але навантаження в період карантину виросли втричі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов

Степанов зазначив, що така ситуація не тільки в обласних лікарнях, а й в районних та міських. Однак 300% зарплати мають право отримувати тільки працівники тих медустанов, які лікують хворих з COVID-19.

"Я все буду робити для того, щоб заробітна плата медичних працівників була на справедливому, гідному рівні, чого не було вже 30 років... Звичайно, я згоден, що лікарі повинні отримувати набагато більше, але лікарня у Львівській області не визначена в тому переліку", – додав він.

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