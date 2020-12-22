Степанов пояснив, чому карантин посилять в січні і тільки на два тижні

Посилити карантин в Україні вирішили з 8 по 24 січня через сезонний спалах грипу.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "24 каналу". Також він пояснив, чому його введуть тільки на два тижні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Для нас важливо було ввести карантин в січні, тому що наприкінці січня – початку лютого починається сезонний спалах грипу", – зазначив глава МОЗ.

Також він додав, що як раз на початку січня в українців починається "природний локдаун" – коли вони більше часу проводять вдома з родинами.

Водночас Степанов пояснив, що вводити більш тривалі жорсткі обмеження не можна з економічної доцільності.

"Україна не може собі дозволити таких великих виплат, які зробили європейські країни", – сказав він.

Крім того, міністр зазначив, що через тиждень після карантину вихідного дня було зафіксовано зниження захворюваності.

Також, за його словами, кількість тестувань методом ПЛР знизилося частково й тому, що був доданий ще один метод діагностики – експрес-тест.

Нагадаємо, що так званий "карантин зимових канікул", введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки та закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволена торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони.

У новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низка європейських країн навпаки ввели локдаун під час різдвяних і новорічних свят.