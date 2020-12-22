Степанов пояснив, чому карантин посилять в січні і тільки на два тижні
Посилити карантин в Україні вирішили з 8 по 24 січня через сезонний спалах грипу.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "24 каналу". Також він пояснив, чому його введуть тільки на два тижні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Для нас важливо було ввести карантин в січні, тому що наприкінці січня – початку лютого починається сезонний спалах грипу", – зазначив глава МОЗ.
Також він додав, що як раз на початку січня в українців починається "природний локдаун" – коли вони більше часу проводять вдома з родинами.
Водночас Степанов пояснив, що вводити більш тривалі жорсткі обмеження не можна з економічної доцільності.
"Україна не може собі дозволити таких великих виплат, які зробили європейські країни", – сказав він.
Крім того, міністр зазначив, що через тиждень після карантину вихідного дня було зафіксовано зниження захворюваності.
Також, за його словами, кількість тестувань методом ПЛР знизилося частково й тому, що був доданий ще один метод діагностики – експрес-тест.
Нагадаємо, що так званий "карантин зимових канікул", введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.
Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:
кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки та закладів харчування в аеропортах);
магазинів непродовольчих товарів;
кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;
торгово-розважальних центрів;
проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.
На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.
Водночас працюватимуть:
продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;
відповідно, буде дозволена торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;
салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.
Громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони.
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