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26 травня • оновлено в 00:35
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Степанов пояснив, чому COVID-19 так сильно вдарив по медиках

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Медики в Україні не були готові до епідемії COVID-19, тому серед них виявилося так багато заражених.

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Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що в Україні заразилися 4 111 медичних працівників.

Понад 4 тисячі хворих: Степанов пояснив, чому COVID-19 так сильно вдарив по медиках

Голова МОЗ наголосив, що українські медики на самому початку епідемії не були готові до такого виклику.

"На жаль, близько 20% наших медичних працівників із загальної кількості, на сьогодні це 4 111 осіб, які хворі на коронавірус", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на коронавірус захворіли 21 245 осіб, з яких 7 234 одужали і 623 померли.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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