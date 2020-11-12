Степанов повідомив, коли вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 09:10, 12.11.2020 Оновлено: 09:13, 12.11.2020

Вакцина від коронавірусу з'явитися в Україні до кінця березня 2021 року.

Таку думку 11 листопада висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", передає "Інтерфакс".

Він вважає, що вакцина пройде реєстрацію до нового року. Потім почнеться виробництво і постачання вакцини.

"Я думаю, реально ми отримаємо вакцину в кращому випадку в кінці першого кварталу", – сказав Степанов.

Міністр також зазначив, що жодна з вакцин від коронавірусу, над якими працюють світові фармацевтичні компанії, ще не пройшла третього етапу клінічних випробувань і не отримала реєстрацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для завершення пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати близько 70% населення світу.

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