Степанов попередив українців щодо новорічних подорожей під час пандемії COVID-19

Українцям варто утриматися від мандрівок на новорічно-різдвяні свята через пандемію коронавірусу. Водночас тим, хто все ж вирішив подорожувати, не слід забувати про необхідність дотримання правил безпеки за кордоном.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Трансляція велася на YouTube-каналі Кабміну. За словами урядовця, небезпека зараження хворобою може чекати будь-де (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята, на ці новорічні канікули. Розумію, що це незручності, розумію, що багато хто хоче поїхати. Але якщо ви все ж таки вже вирішили поїхати, обов'язково подивіться інформацію про те, яка ситуація там щодо COVID-19, які умови в'їзду до цієї країни", – наголосив Степанов.

Він порадив заздалегідь ознайомлюватися з усіма правилами на сайті Міністерства закордонних справ України, аби уникнути неприємних сюрпризів за межами Батьківщини.

"І, по-друге, обов'язково максимально дотримуйтеся всіх правил безпеки, коли ви будете перебувати в іншій країні. Тому що для COVID-19 нема різниці, в якій країні ми перебуваємо. Можна заразитися будь-де", – підсумував він.

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