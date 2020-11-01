Степанов попередив про загрозу колапсу в лікарнях через стрибок заражень COVID-19

Лікарні України незабаром не зможуть брати нових хворих на коронавірус, якщо динаміка інфікування збережеться.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні станом на 1 листопада в лікарнях перебувають 26 593 пацієнти з COVID-19 або підозрою на хворобу. Це майже на 3,5 тисячі більше, ніж тиждень тому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нашої медичної системи є межа – це 52 тисячі ліжок загалом у країні… Більше бути не може, як би ми не намагалися", – зазначив він.

За словами Степанова, це 30% відсотків від усього ліжкового фонду.

"Бо інші хвороби не зробили канікули, і цим людям теж треба надавати допомогу – лікувати інсульти, інфаркти, решту хвороб", – наголосив глава МОЗ.

Він спрогнозував, що 52 тисячі ліжок швидко заповняться, а потім прийдеться застосовувати відповідні алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких братимуть на лікування, а яких ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 листопада в Україні офіційно підтверджено 395 440 випадків коронавірусної інфекції. З них 7959 – виявлено за минулу добу.