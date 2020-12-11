Степанов попередив про важку зиму та спалах нової хвороби

В Україні очікується важка зима, адже до коронавірусу (COVID-19) додасться ще й захворювання на грип.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 11 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що важливо до початку спалаху грипу збити захворюваність на COVID-19.

"У нас будуть ще хворіти на COVID-19. У нас будуть спалахи. У нас буде достатньо важка зима. Про що я говорив ще в жовтні. Крім того, в кінці січня на початку лютого у нас додасться пік захворюваності на грип, а це додаткове навантаження на нашу медичну систему", – попередив глава МОЗ.

Степанов підкреслив, щоб українці дотримувалися карантинних правил.

Відзначимо, що станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, в Україні офіційно підтверджено 872 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 514 – виявлено за минулу добу.

Додамо, що в Україні зареєстрували найвищу кількість смертей від коронавірусу за добу починаючи з березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов пояснив, чому в Україні ввели посилений карантин.