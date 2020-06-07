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7 червня • оновлено в 12:53
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Степанов попередив про небезпеку другої хвилі COVID-19 в Україні

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В Україні кількість заражених коронавірусом (COVID-19) не зменшується. Погіршення статистики вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в країні.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, тому що цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу", – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Глава МОЗ вказав, що пандемія в світі не стихає. Так, в Німеччині ситуація з коронавірусом стала критичною за останні дні. У Південній корі заявили про другу хвилю епідемії, а в Китаї повідомили про можливість нового спалаху. Нове зростання великої кількості заражених реєструють в Бразилії та Індії.

Степанов закликав українців не нехтувати карантинними обмеженнями і правилами – користуватися масками і антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 червня, в Україні три регіону стали лідерами за кількістю нових випадків зараження COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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