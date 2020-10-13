Степанов пообіцяв українцям ліки від коронавірусу протягом тижня

Українські лікарні отримають препарат від коронавірусу "Ремдесивір" протягом тижня.

Про це 12 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

"Я думаю, що через тиждень у нас буде лікарський засіб – "Ремдесивір", який себе дуже добре показав у США, в інших країнах. Ми вже ухвалили відповідну угоду і через тиждень він надійде в наші лікарні", – пообіцяв Степанов.

Міністр зазначив, що пацієнтам з важким перебігом хвороби необхідні імуноглобуліни, які вже пройшли клінічні випробування.

"Ми зараз рахуємо, яка сума коштів нам потрібна. Я думаю, що через одне засідання уряду ми винесемо відповідну постанову щодо закупівлі цього лікарського засобу", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я запропонує продовжити карантин в Україні до 31 грудня 2020 року через зростання випадків захворювання на коронавірус.