Степанов пообіцяв українцям ліки від коронавірусу протягом тижня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
5,9 т.
Максим Степанов

Українські лікарні отримають препарат від коронавірусу "Ремдесивір" протягом тижня.

Про це 12 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

"Я думаю, що через тиждень у нас буде лікарський засіб – "Ремдесивір", який себе дуже добре показав у США, в інших країнах. Ми вже ухвалили відповідну угоду і через тиждень він надійде в наші лікарні", – пообіцяв Степанов.

Міністр зазначив, що пацієнтам з важким перебігом хвороби необхідні імуноглобуліни, які вже пройшли клінічні випробування.

"Ми зараз рахуємо, яка сума коштів нам потрібна. Я думаю, що через одне засідання уряду ми винесемо відповідну постанову щодо закупівлі цього лікарського засобу", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я запропонує продовжити карантин в Україні до 31 грудня 2020 року через зростання випадків захворювання на коронавірус.

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