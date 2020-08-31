Степанов показав погіршення тижневої статистики щодо COVID-19 в Україні

В Україні з кінця травня майже в 4 рази зросла кількість людей, які були госпіталізовані з коронавірусом.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, кількість тестувань методом ПЛР зросла за цей час в 2,5 рази (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень – це 2 829 осіб. Якщо говорити про позаминулий тиждень – 2 699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих становила 749. Ви бачите, що більше, ніж в три рази, майже в 4 рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються з COVID-19", – зазначив він.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу за тиждень склала 14 458. При цьому на тижні з 10 по 16 серпня було 10 863 випадки, а на тижні з 17 по 23 серпня – 13 937 випадків.

"За минулий тиждень було зроблено 124 929 тестувань методом ПЛР. Для порівняння, на тижні з 18 по 24 травня в Україні було зроблено 58 346 тестувань методом ПЛР. Майже в 2,5 рази було збільшено кількість тестувань, починаючи з 18 травня", – додав глава МОЗ.

Статистика щодо COVID-19 в Україні "Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 31 серпня в Україні офіційно підтверджено 121 215 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 141 – виявлений за минулу добу.

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