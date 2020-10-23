Степанов похвалив Україну за боротьбу з COVID-19, порівнявши з Італією

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на початку пандемії коронавірусу в європейських країнах, як-от в Італії, де фіксували таку саму кількість інфікувань, як нині в Україні, медичні системи не витримували такого навантаження.

Водночас у нашій країні, за його словами, цього не трапилося. Так він на брифінгу 23 жовтня відповів на критику деяких політиків щодо підготовки МОЗ української медицини до викликів пандемії, водночас закликавши їх не піаритися на темі COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зараз наша система витримує таку кількість госпіталізацій. Адже на початку пандемії вона не була здатна витримати 1000 госпіталізованих за деякий період часу, а нині стільки пацієнтів приймається за добу. Ми це зробили", – зауважив він, додавши, що такий складний шлях підготовки медсистеми вдалося пройти лише за шість місяців.

Він підкреслив, що фахівці МОЗ усвідомлюють наявність певних недоліків, яких у деяких речах є багато, водночас мають чіткий план на подолання цих проблем.

"Розумію, що тема коронавірусу напередодні виборів стала приводом для самопіару на здоров’ї людей. Але ми й надалі будемо зміцнювати українську медсистему, розбудовувати медицину", – запевнив він.

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