Степанов відреагував на рішення Зеленського щодо штрафів за неносіння масок
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов подякував президентові Володимиру Зеленському за введення штрафів через неносіння маски.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За словами урядовця, маска – це єдиний шлях захистити здоров‘я своє та близьких.
"Дуже вдячний Президенту та Верховній Раді за це рішення. Адже кількість нових випадків COVID-19 за останню добу становить уже понад 13 тисяч. Наша команда в Міністерстві дуже довго наполягала на введенні штрафів за неносіння маски в публічних місцях, адже це не забаганка ВООЗ, МОЗ, президента, прем‘єр-міністра чи моя особиста", – наголосив Степанов.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Зеленський підписав закон, яким передбачається штрафувати громадян за неносіння чи неправильно надягнену захисну маску в громадських місцях. Йдеться про ЗУ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №1000-IX, який Верховна Рада ухвалила ще 6 листопада.
Зазначається, що документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою. Вона передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто сума покарання становитиме від 170 до 255 гривень.