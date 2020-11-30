Степанов – після перевірок лікарень: я б уже сьогодні звільнив деяких головлікарів

Після перевірки лікарень в Україні, де лікують хворих на COVID-19, деякі глави медустанов можуть бути звільнені.

Про це на брифінгу в понеділок, 30 листопада, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Не виключаю, що будемо звертатися стосовно деяких керівників установ до власників щодо звільнення цих керівників. Зі свого боку, я можу попередньо сказати, якби всі лікарні підпорядковувалися Міністерству охорони здоров'я, і у нас були б повноваження, то деяких керівників я б звільнив уже сьогодні вранці в перший робочий день після відвідування всіх цих лікарень, про яких мені повідомили заступники і які я побачив особисто", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, що глава МОЗ Максим Степанов без попередження провів перевірку лікарень у Житомирі, де лікують хворих із COVID-19, і виявив там порушення. Також незапланованою інспекцією на Київщині зайнялися його заступник Ірина Микичак, а головний санітарний лікар Віктор Ляшко перевірив лікарні в Черкаській області.

"Я, відвідавши обласну лікарню міста Житомира, де у нас, згідно зі статистикою, 117 вільних ліжок із киснем – виявилося, що це не зовсім відповідає дійсності. На цих ліжках зараз лікуються інші хворі, які після інсульту, після інфаркту, які інколи потребують кисневої терапії. Отже, замість 117 було 66 вільних ліжок. Але, все ж таки, вільні ліжка є, але це спотворює статистику. Ми зведемо все в одну довідку й повідомимо про результати. Не виключаю, що будемо звертатися стосовно деяких керівників закладів, до власників щодо звільнення цих керівників", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарні на Львівщині через відсутність електрики померли двоє пацієнтів із COVID-19. Пізніше Степанов сказав, що через загибель двох пацієнтів у Жовківській районній лікарні в Україні почнуть перевірку обладнання в медзакладах.