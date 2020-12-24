Степанов: першу партію вакцини проти COVID-19 Україна хоче збільшити до 16 млн доз

Україна працює над тим, аби перша партія безкоштовної вакцини проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX становила не 8 млн, а 16 млн доз.

Про це під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, перший транш матеріалу для щеплень наша держава повинна отримати вже на початку 2021 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми вже досягли повної домовленості з глобальною ініціативою COVAX. Підписані всі технічні документи щодо поставки вакцини в Україну. Зараз досягнута домовленість щодо 8 млн доз вакцин, які ми повинні почати отримувати вже в наступному році, наприкінці першого – початку другого кварталу. Вони будуть траншами", – сказав урядовець.

"Перший, який ми очікуємо, – це 1,2 млн доз вакцини. Окрім того, зараз ми працюємо над збільшенням цієї квоти з 8 млн до 16 млн доз. Достатньо активно ми працюємо і з іншими виробниками", – додав Степанов.

Раніше міністр зазначав, що в Україні вже закінчилися доклінічні випробування вітчизняної вакцини-кандидата проти коронавірусу й наразі ведеться підготовка до клінічних. Для того, щоб робити конкретні висновки, необхідно виготовити 100 тисяч доз препарату.

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