Степанов перерахував симптоми легкої форми коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 10:33, 11.11.2020 Оновлено: 10:45, 11.11.2020

До симптомів легкої форми коронавірусу належать невелика лихоманка, нежить і сухий кашель.

Водночас у пацієнта повинні бути відсутні шлунково-кишкові прояви хвороби й зміни психічного стану, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов 11 листопада під час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Легкий перебіг захворювання – це невелика лихоманка до 38 градусів, яка добре контролюється прийомом жарознижувального препарату, нежить, сухий кашель без ознак дихальної недостатності, відсутність шлунково-кишкових проявів і змін психічного стану", – пояснив міністр.

Степанов попередив, що ускладнення з боку дихальної системи в разі COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Степанов розповів, що лікуватися від коронавірусної інфекції вдома можуть тільки пацієнти з легким перебігом хвороби. Рішення про медичну допомогу в домашніх умовах приймає виключно сімейний лікар.

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