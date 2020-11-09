Степанов перерахував питання, з якими можна звернутися в контакт-центр щодо коронавірусу

В Україні с 2 листопада розпочав працювати контакт-центр Міністерства охорони здоров'я України. За телефоном 0 800 602 019 можна звернутися з будь-якими питаннями про коронавірусну інфекцію.

Всі дзвінки є безкоштовними. Про це 9 листопада заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що в контакт-центр з питанням про COVID-19 може звернутися будь-яка людина, незалежно від того, де вона живе.

"Наприклад, ви не можете додзвонитися свому сімейному лікарю, у вас або вашої дружини, або дитини є відповідні симптоми коронавірусної хвороби. Ви не знаєте, що робити – треба госпіталізуватися або не треба. Сімейний лікар вам повідомив, що нічого не потрібно робити і навіть не замовив вам мобільну бригаду, яка приїде і зробить тест. Або питання, що стосуються інших процесів лікування, по тестуванню і його термінів – все, що стосується коронавірусної інфекції", – пояснив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити карантинні обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.