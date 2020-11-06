Степанов озвучив заходи, які пропонуватимуться для посилення карантину в Україні

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме Кабміну ввести жорсткий карантин вихідного дня в Україні.

Про це глава відомства Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 6 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Він пояснив, що обмеження стосуватимуться низки закладів, зокрема, їх часу роботи.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня – субота і неділя. Це буде загальна помаранчева зона з чіткими обмеженнями щодо роботи певних закладів за часом", – сказав він.

Водночас міністр наголосив, що деякі сектори малого і середнього бізнесу зможуть працювати.

Також Степанов спрогнозував, що найближчим часом Україна перейде позначку в 10 тисяч нових заражених на добу.

Він пояснив, що карантин безпосередньо впливає на кількість хворих і тих, кого потрібно госпіталізувати.

"У нас у країні 13-14% від кількості захворілих потрапляють до лікарні. На сьогоднішній ранок у лікарнях перебуває 27 114 осіб (з підтвердженим коронавірусом або з підозрою). На сьогодні у нас є 52 тисячі ліжок, виділених під хворих COVID-19. Ми можемо додати ще до 20-23 тисяч ліжок максимум", – сказав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поки в уряді не вводитимуть "карантин вихідного дня", але така можливість обговорюється.

Нагадаємо, що вранці 6 листопада в Україні офіційно було підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. З них 9721 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 8125 осіб (+201 за добу), а 195 544 пацієнта (+10 762 за добу) повністю побороли хворобу.