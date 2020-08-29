Степанов озвучив українцям алгоритм дій при підозрі на коронавірус

Кирило Лютий Суспільство 19:34, 29.08.2020 Оновлено: 20:51, 29.08.2020

Міністерство охорони здоров'я підготувало алгоритм дій щодо тестувань на коронавірус в Україні.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він підкреслив, що дуже часто від українців надходять запитання про те, як діяти в разі підозри на хворобу.

Що робити, якщо є симптоми коронавірусу:

  1. Звернутися до свого сімейного лікаря.

  2. Сімейний лікар повинен відразу відправити мобільну бригаду, яка робить відповідне тестування.

  3. Держава в повному обсязі сплачує за ці послуги медичним працівникам.

"Ми хочемо донести максимально до наших громадян, який є алгоритм дій. Якщо він не виконується, то просимо максимально нас повідомляти", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 26 серпня в черговий раз продовжив дію в Україні адаптивного карантину через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19. Цього разу його ввели на два місяці – до 31 жовтня. Ми розповіли про те, що слід знати українцям і навіть іноземцям про нові правила, обмеження і заборони, які залишаються обов'язковими в країні.

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