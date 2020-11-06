Степанов озвучив показання до госпіталізації з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я України озвучив показання, за яких госпіталізують пацієнтів із коронавірусом.

У стаціонар хворих кладуть, якщо у них є хоча б один із перерахованих симптомів. Про це Степанов повідомив 6 листопада у час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Міністр підкреслив, що це важливо, оскільки будь-яка лікарня має так звану внутрішню лікарняну інфекцію.

"Якщо у вас немає показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. До 80% людей із коронавірусом мають легкий перебіг хвороби і їм не показана ніяка госпіталізація", – пояснив Степанов.

частота дихання 30 і більше дихальних рухів на хвилину (задишка)

рівень сатурації під час вимірювання пульсоксиметром менш ніж 92%

порушення свідомості

середній перебіг хвороби з важкою супутньою патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, імуносупресивні стани, дихальна або серцево-судинна патологія, ниркова недостатність)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікарка пояснила, який пульсоксиметр вибрати у разі коронавірусу. Моделі в Україні відрізняються лише "наворотами": наявність кардіограми, кольоровий дисплей, синхронізація зі смартфоном і багато іншого.