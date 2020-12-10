Степанов озвучив очікування влади від локдауну в січні

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що очікують на 40-50% зменшення кількості заражених коронавірусом (COVID-19) після введення локдауна в січні.

Про це на брифінгу у четвер, 10 грудня, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми вважаємо, і будемо намагатися, і з цього приводу я звертаюся до вас, шановні українці, щоб з 8 по 24 січня було виконано всі ті правила, які будуть встановлені на території України", – зазначив чиновник.

За словами Степанов, зниження числа нових інфікованих дозволить уникнути катастрофи з наповненням лікарень.

Нагадаємо, що локдаун в Україні введуть з 8 по 24 січня 2021 року. У Кабінеті міністрів назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.

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При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що за прогнозами КМ, в першій декаді січня в Україні очікується близько 20-25 тисяч нових хворих коронавірусом в день.