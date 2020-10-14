Степанов озвучив ймовірну ціну на вакцину від коронавірусу

В Україні ціна на вакцину від коронавірусу може скласти близько 40 доларів за дозу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері в середу, 14 жовтня, в ефірі телеканалу Україна "24".

"Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу [клінічних випробувань]. Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів", – розповів він.

Степанов уточнив, що таку ціну називали компанії з США і Китаю. Її визначають виходячи з витрат.

"Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку, і істотно знижена", – додав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

За цю пропозицію його жорстко розкритикували політичні діячі. Дісталося нардепу також від своєї колеги по фракції, яка назвала його "тупим черевиком".