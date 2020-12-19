Степанов озвучив дату, коли в Україні почнеться спад пандемії COVID-19

Пандемія коронавірусу (COVID-19) в Україні піде на спад у квітні 2021 року.

Як заявив в інтерв'ю hromadske міністр охорони здоров'я Максим Степанов, цьому сприятиме вакцинація і зростання кількості людей, які вже перехворіли (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, найкращий спосіб перемогти пандемію коронавірусу – виробити колективний імунітет.

"Колективний імунітет досягається двома шляхами: це або вакцинація, яка повинна становити не менше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж з квітня має бути легше... І плюс почнеться вакцинація", – сказав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перший мільйон доз вакцин від коронавірусу Україна отримає в березні 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX, а всього – вісім мільйонів.

Раніше Степанов зазначив, що літні люди, а також громадяни, які є медиками, педагогами, поліцейськими або працівниками соціальних служб, отримають безкоштовну вакцину проти коронавірусу в першу чергу.

В цілому ж вона повинна бути безкоштовною для всіх українців, наполіг міністр.

Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін пообіцяла, що докладе всіх зусиль, щоб Україна в найкоротші терміни отримала американську вакцину.