Степанов оцінив потенціал України у виготовленні вакцин

Україна має потенціал для початку запровадження вітчизняного виробництва вакцин проти тих чи інших хвороб.

Водночас для цього в країні потрібно створити відповідні умови для науковців. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас протягом майже 29 років практично знищувалося все те, що стосується розробки вакцини. Ще за Радянського Союзу ми мали потужні виробництва, які потім почали знищуватися. Після того, як світ дізнався про COVID-19, коли він прийшов у наше життя, ми нарешті зрозуміли, що потребуємо власного виробництва вакцин", – зазначив він.

За його словами, у такому випадку країна стане менш залежною від інших. Міністр висловив переконання, що вітчизняні вчені, за поєднання наукового й виробничого потенціалу, здатні працювати над виготовленням вакцин. Однак нині це неможливо через відсутність умов.

Глава МОЗ запевнив, що фахівці відомства працюють у цьому напрямку. Зокрема, нещодавно було проведено зустріч із представниками українських фармпідприємств та науковців, які озвучили необхідні завдання.

"У нас є чітке розуміння, яке потім вилляться у стратегію, щодо початку виробництва вакцин на території країни за наших потужностей. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для науковців, щоб вони забезпечували нашу безпеку в цьому напрямку", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що коли вакцина від коронавірусу буде розроблена, Україна не закуповуватиме її в розрахунку на все населення. Спочатку вакцинуватимуть осіб, які найбільше контактують із іншими людьми.