Степанов оцінив ефективність карантину в Україні

Стратегія адаптивного карантину, яку ще влітку ввів МОЗ України, була правильною для стримування поширення коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу в п'ятницю, 30 жовтня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чиновник також зазначив, що в нашій країні потрібно уникати введення локдауну.

"На мою думку, з різних факторів, зокрема й економічний, ми повинні уникати повного локдауну. Ми робимо певні обмеження, в тому числі для бізнесу, але ми не закриваємо його. Ми говоримо, що треба працювати в таких-то в рамках. Важливо дотримуватися правил карантину, які встановлені в Україні", – зазначив глава МОЗ.

Відзначимо, що станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 312 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом за добовим приростом.

Як писав OBOZREVATEL, у Канаді повідомили, що вакцина проти COVID-19 стане масово доступною для населення лише до середини 2022 року.