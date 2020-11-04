Степанов оголосив про подвійні зимові канікули для школярів, Міносвіти спростувало

Взимку в цьому навчальному році в українських школярів канікули можуть бути двічі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1". Перші канікули почнуться 28 грудня і триватимуть до 10 січня, а другі заплановані з 15 по 21 лютого.

У свою чергу студенти відпочиватимуть з 28 грудня по 10 січня.

Степанов зазначив, що ці дати для канікул будуть рекомендувати в міністерстві, проте кожен навчальний заклад має право самостійно їх коригувати.

Також він нагадав, що відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, якщо на самоізоляції через контакт з хворими на COVID-19 знаходиться більше 50% учнів і персоналу закладу.

Окремо міністр назвав незаконною вимогу підписувати згоду на те, що дитина може підхопити вірус у школі, яку вимагають від батьків в деяких навчальних закладах.

"Звертаю увагу батьків, що ніхто не може змусити вас підписувати такі інформаційні згоди", – сказав Степанов.

Він додав, що місцева влада відповідає за наявність у медичному пункті школи антисептиків, безконтактних термометрів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту, а керівники навчальних закладів несуть відповідальність за організацію навчання.

У той же час на сайті Міносвіти інформацію про дати канікул, озвучених Степановим, назвали недостовірною.

"Міністерство освіти і науки України повідомляє: інформація в ЗМІ щодо встановлення у 2020/2021 н.р. зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною. МОН не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання", – сказано в заяві.

Там також зазначено, що керівники навчальних закладів мають право самостійно організовувати освітній процес і визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів і працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації.

"Традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається в перший за ним робочий день, а тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ситуації стрімкого поширення коронавірусу в Україні слід ввести заборону на всі масові заходи, відправити на карантин школи, бажано також закрити метро і зупинити громадський транспорт. Про це заявила експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан.