Степанов не підтвердив, що локдаун в Україні введуть із 2 січня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не підтвердив інформації, що локдаун в Україні буде введено з 2 січня 2021 року.

Як сказав глава МОЗ в ефірі телеканалу "Україна 24", на його думку, жорсткий карантин введуть не 2 січня.

За словами Степанова, точна дата локдауну стане відома в середу, 9 грудня, на засіданні Кабінету міністрів.

Також він запевнив, що під час карантинних обмежень не будуть припиняти роботу громадського транспорту, крім того, продовжить працювати міське і міжміське сполучення й авіаперевезення.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський має намір запровадити в Україні локдаун лише з 2 січня 2021 року, щоб дати можливість зіркам, зокрема й "Кварталу 95", відпрацювати новорічні корпоративи. Про такі наміри гаранта OBOZREVATEL стало відомо з особистих джерел.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що нині триває дискусія з фахівцями, чи вводити локдун у грудні чи з 2 січня.

Що відбувається під час локдауну?

У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування та соціальні контакти громадян.

Під час локдауну не працюють майже всі підприємства, установи та організації, зокрема освітні, розважальні, спортивні, заклади громадського харчування (можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу з собою) тощо.

Співробітників підприємств, організацій та установ максимально переводять на роботу в онлайн-режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що локдаун в Україні може призвести до суттєвого зниження захворюваності на коронавірус, його варто ввести вже нині. Але такі жорсткі обмеження можуть вимагати запровадження в країні надзвичайного стану.