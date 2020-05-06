Степанов заявив про зрив виплат 300% окладу медикам: уряд вжив заходів

Затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють із хворими на коронавірус, пов'язана з помилками у розрахунках місцевої влади й незабаром буде усунута.

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Що стосується квітня, то там механізм нарахування дещо відрізняється, але невдовзі й ці кошти будуть направлені працівникам лікарень після вирішення деяких питань із документами. Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новина доповнена коментарем прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Він пояснив, що виплата 300% заробітної плати медичним працівникам, які працюють із коронавірусом, складалася з двох етапів. Перший – це виплата зарплати за березень, другий – те, що має бути, починаючи з квітня. Однак на кожному з етапів був різний механізм нарахувань.

"Що стосується березня: ще 2 квітня мною був підписаний наказ на виконання закону, відповідних постанов уряду та доручень президента. Був підписаний наказ щодо виплати 300% окладів медпрацівникам, які працюють із коронавірусом. Після того були перераховані всі без винятку кошти на місця, ще в середині квітня. Задля того, щоб усі наші медпрацівники, незалежно від того, де вони працюють, отримали 300% посадового окладу за березень", – сказав міністр.

Зарплати медиків АСС

"Я отримував численні сигнали з міст, із різних регіонів України: там не так порахували, там порахували за два дні роботи, там ще щось. Ми зібрали всю інформацію, і сьогодні я обов'язково порушу це питання на уряді. Вчора я провів селекторну нараду з регіонами і скажу вам відверто – я був шокований тим, що вони мені розповіли. Вони почали шукати різні коми, там рахували за такою постанові, там – за таким наказом і далі набір відмовок, чому вони не перерахували в повному обсязі", – обурився Степанов.

Звертаючись до медиків, які не отримали вказані підвищені виплати за березень, він запевнив, що це відбудеться найближчим часом і пообіцяв забезпечити все належним чином. За його словами, до 8 травня має бути наданий звіт щодо кожної лікарні та працівника, які не отримали доплати за коронавірус.

"Тепер те, що стосується зарплати 300%, починаючи з 1 квітня: вона вкладена у тариф коронавірусу, який був запроваджений. Там є чотири пакети: для стаціонарів, для екстреної медичної допомоги, для мобільних бригад і для тих лікарень, які не входили до переліку затверджених лікарень першої хвилі, але мали хворих на коронавірус протягом квітня, лікували їх", – сказав міністр охорони здоров'я.

"Я наполягав на тому, що всі ці люди мають отримувати підвищену зарплату у 300%. Я мав розмову з Національною службою здоров'я і переконаний, що вони протягом одного-двох днів повинні укласти договори і перерахувати кошти", – підсумував Степанов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд свої забов'язання з виплати заробітної плати лікарям виконує: гроші перераховані в області, а далі – на медичні заклади.

"Ми забрали з областей потребу платити зарплати медпрацівникам. Дали коштів значно більше. Наш аналіз показує, що не всі департаменти правильно спрацювали", – заявив він.

Шмигаль поручив главам ОДА провести розслідування щодо нарахування зарплати лікарям, які борються з COVID-19, і застосувати дисциплінарні стягнення щодо керівників відповідних закладів.

За його словами, в областях вистачає коштів на зарплати та премії в 300% окладу для медпрацівників. Деякі регіони навіть отримали більше фінансування, ніж потрібно.

Водночас виплати становлять критично малі суми. Шмигаль заявив, що має претензію до голів ОДА, які не проконтролювали надбавки 300% лікарям на місцях.

"Коштів достатньо. Фонд на боротьбу з коронавірусом в країні є. Найбільш пріоритетне завдання – забезпечити заробітну плату лікарям. Вони нічим сьогодні не відрізняються від бійців, які перебувають на передовій", – підсумував прем'єр-міністр.

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раніше Степанов повідомляв, що на початку травня медики, котрі працюють із хворими на COVID-19, отримають всі кошти за квітневими розрахунками.

Він також обіцяв, що розбиратиметься з чиновниками на місцях, які не забезпечили виплату коштів медикам вчасно.

Нагадаємо, 4 травня весь колектив медиків Вінницької районної лікарні вийшов на протест через недотриману обіцянки влади про виплату 300% надбавок за роботу із хворими на коронавірус.

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