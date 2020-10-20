Степанов назвав умови повернення України до суворого карантину

У разі, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 в Україні досягне 11-15 тисяч, влада буде змушена повернутися до жорсткого карантину з максимальними обмеженнями.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що реалізація такого сценарію означатиме третій рівень небезпеки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Третій рівень – це коли орієнтовно щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 буде складати від 11 до 15 тисяч, а заповненість ліжок по всій країні, визначених для лікування хворих на COVID-19, складатиме не менше 85%. В такому разі ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні із застосуванням повного переліку обмежень "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – попередив урядовець.

Він додав, що тоді доведеться розпочати мобілізацію всіх медичних працівників, а робота відомчих закладів буде організована і для цивільного населення. Ще один крайній крок – створення польових шпиталів.

Водночас Степанов наголосив, що у разі ще більшого погіршення епідемічної ситуації, в країні оголосять четвертий рівень небезпеки. Це означатиме, що ресурси системи охорони здоров'я вичерпані.

"Коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу, ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. Я впевнений, що ніхто не хоче, аби настав 3-4 рівень", – звернувся міністр до українців.

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