Степанов назвав умови легалізації канабісу в Україні

Борис Бондар Суспільство 21:43, 11.11.2020 Оновлено: 21:43, 11.11.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловився на підтримку легалізації медичного канабісу за умови контролю за його продажем і використанням.

Про своє ставлення до резонансного питання Степанов розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко". Дієвим механізмом контролю за продажем канабісу він назвав електронний рецепт.

"Те, що ми впроваджуємо в наступному році, – це буде інсулін, наркотичні засоби, імуносупресивні ліки", – підкреслив міністр.

Він також зазначив, що до кінця 2020 року МОЗ докладе всіх зусиль, для того щоб всі рецептурні препарати можна було купити виключно за рецептами.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • президент Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо легалізації канабісу, зазначивши, що в таких країнах, як США, Канада, Польща і Литва вже доступні лікувальні препарати на основі цієї речовини, але у нас в країні це повністю нелегально.

  • Під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня було проведено опитування від президента. За результатами обробки 74% анкет легалізації канабісу підтримали 64,88%, проти – 29,53%.

  • В кінці жовтня нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан говорив, що Верховна Рада може розглянути питання легалізації канабісу.

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