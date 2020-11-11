Степанов назвав умови легалізації канабісу в Україні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловився на підтримку легалізації медичного канабісу за умови контролю за його продажем і використанням.
Про своє ставлення до резонансного питання Степанов розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко". Дієвим механізмом контролю за продажем канабісу він назвав електронний рецепт.
"Те, що ми впроваджуємо в наступному році, – це буде інсулін, наркотичні засоби, імуносупресивні ліки", – підкреслив міністр.
Він також зазначив, що до кінця 2020 року МОЗ докладе всіх зусиль, для того щоб всі рецептурні препарати можна було купити виключно за рецептами.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
президент Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо легалізації канабісу, зазначивши, що в таких країнах, як США, Канада, Польща і Литва вже доступні лікувальні препарати на основі цієї речовини, але у нас в країні це повністю нелегально.
Під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня було проведено опитування від президента. За результатами обробки 74% анкет легалізації канабісу підтримали 64,88%, проти – 29,53%.
В кінці жовтня нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан говорив, що Верховна Рада може розглянути питання легалізації канабісу.
Монобольшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді вже готує законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це заявив глава парламентської фракції СН Давид Арахамія.