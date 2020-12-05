Степанов назвав терміни поставки безкоштовної вакцини в Україну

Міністерство охорони здоров'я України підписало за міжнародною програмою "COVAX", згідно з якою наша безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу (COVID-19).

Про це на в суботу, 5 грудня, на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, озвучивши приблизні терміни поставки препарату в Україну.

"Вчора (4 грудня – Ред.) я підписав технічні документи з Альянсом GAVI з ініціативи "COVAX", згідно з якою Україна отримає 8 млн доз вакцин. Терміни ще уточнюються, але ми розраховуємо отримати що це буде кінець першого – початок другого кварталу 2021 року", – сказав міністр.

Також Степанов додав, що Україна знаходиться на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини.

"Ми знаходимося на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини. Розроблено чіткий план, кого ми будемо вакцинувати в першу чергу – це працівники галузі охорони здоров'я, медичні працівники, люди, які належать до групи ризику (старше 60 років і ті що, мають важкі супутні захворювання)" – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19 і кому зроблять щеплення безкоштовно.