Степанов назвав причину зростання захворюваності на COVID-19 у червні

Зростання кількості хворих на коронавірус в Україні в червні було пов’язано з послабленням карантинних обмежень, яке українці сприйняли за їх скасування.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю "НВ". Він вказав на той факт, що люди надто розслабилися і знехтували рекомендаціями.

Зокрема, за словами глави МОЗ, багато хто в країні вирішив, нібито запроваджений урядом адаптивний карантин у зв’язку з пандемією – це його повне скасування.

"Основні джерела поширення інфекції – це масові зібрання, ті ж весілля в селах. Два-три тижні – і ми бачимо спалах COVID-19", – пояснив Степанов.

Міністр погодився, що українці справді втомилися від карантину та його правил, які обмежують їх у певних діях. Водночас закликав дотримуватися елементарних настанов медиків усього світу.

"З одного боку, розумію, як люди втомилися. Але з іншого – надіньте маску, коли заходите в будинок, ліфт, окропіть руки антисептиком. Це не складно", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що рекордна кількість нових заражених коронавірусом в Україні спричинена збільшенням кількості проведених тестів і природним ходом пандемії.