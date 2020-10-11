Степанов назвав області з найгіршою ситуацією із заповненістю ліжок у лікарнях
У Донецькій області заповненість ліжок становить 90,8%, у Луганській – 85,6%, в Одеській – 81,1%, у Харківській – 70,4%, у Києві – 66,4%
Середній показник завантаженості ліжок по Україні становить 58,6%
Тільки у Львівській, Тернопільській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях завантаженість ліжок є нижчою за 50%
Нині в Україні найгірша ситуація із заповненістю лікарняних ліжок спостерігається в Донецькій, Луганській і Одеській областях.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також відповідні дані опубліковано РНБО.
Зокрема, у Донецькій області заповненість ліжок становить 90,8%, у Луганській – 85,6%, в Одеській – 81,1%, у Харківській – 70,4%, у Києві – 66,4%.
Середній показник завантаженості ліжок по Україні становить 58,6%.
Лише у Львівській, Тернопільській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській і Херсонській областях завантаженість ліжок є нижчою за 50%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 жовтня в Україні офіційно підтверджено 261 304 випадки коронавірусної інфекції. З них 4768 – виявлено за минулу добу.