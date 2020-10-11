Степанов назвав області з найгіршою ситуацією із заповненістю ліжок у лікарнях

Нині в Україні найгірша ситуація із заповненістю лікарняних ліжок спостерігається в Донецькій, Луганській і Одеській областях.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також відповідні дані опубліковано РНБО.

Зокрема, у Донецькій області заповненість ліжок становить 90,8%, у Луганській – 85,6%, в Одеській – 81,1%, у Харківській – 70,4%, у Києві – 66,4%.

Середній показник завантаженості ліжок по Україні становить 58,6%.

Лише у Львівській, Тернопільській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській і Херсонській областях завантаженість ліжок є нижчою за 50%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 жовтня в Україні офіційно підтверджено 261 304 випадки коронавірусної інфекції. З них 4768 – виявлено за минулу добу.