Степанов назвав нову умову введення жорсткого карантину в Україні

Марина Ліснічук Суспільство 08:59, 2.11.2020 Оновлено: 09:02, 2.11.2020

В разі колапсу медичної системи в Україні можуть ввести суворий карантин. Він передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних госпіталях, становитиме 100%.

Глава МОЗ підкреслив, що такого сценарію краще уникнути, адже ситуація стане дійсно критичною.

"Щоб цього не допустити, потрібно просто дотримуватися правил. Ми чітко розрахували, за яких обставин у нас буде колапс системи", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • із понеділка, 2 листопада, в Україні почав діяти новий розподіл на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що ще 13 жовтня українцям було рекомендовано переходити на віддалений режим роботи. Рекомендації в постанові Кабінету міністрів стосуються всіх компаній і організацій, незалежно від форми власності.

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