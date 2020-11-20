Степанов назвав нову кількість хворих для введення локдауну в Україні

За існуючого співвідношення хворих і госпіталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID-19 на добу.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що така кількість хворих викличе серйозні проблеми в системі охорони здоров'я.

"Якщо буде загроза повного локдауну саме медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткі заходи", – сказав Степанов.

Він уточнив, що, кажучи про кількість хворих, головне – скільки людей потрапляє до лікарень, тобто госпіталізується

"Якщо виходити з сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже понад 30 тис. хворих на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", – пояснив Степанов.

Також він додав, що, якщо громадяни будуть дотримуватися карантину вихідного дня, це дозволить зупинити зростання кількості хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що локдаун в Україні можливий за 15 000 випадків коронавірусу (COVID-19) на добу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних госпіталях, складе 100%.