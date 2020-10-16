Степанов назвав максимум місць у лікарнях для хворих на COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 09:58, 16.10.2020 Оновлено: 10:07, 16.10.2020

Максимальна кількість ліжок, які зможуть виділити в українських лікарнях під хворих на коронавірус COVID-19, – 52 тисячі.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наголосивши, що медична система, крім усього, повинна надавати допомогу й пацієнтам із іншими хворобами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кількість місць у наших лікарнях, зважаючи на забезпеченість лікарями, медпрацівниками, – це 52 тисячі ліжок. Просто решту ми не можемо собі дозволити. Бо є інші захворювання", – сказав урядовець.

"Є люди, яким треба медична допомога у разі інфаркту міокарда, інсульту, онкологічних захворювань. Їм теж потрібно надавати медичну допомогу. Тому 52 тисячі ліжок – це та межа, яка існує, яку ми можемо виділити під лікування хворих на COVID-19", – підкреслив очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще на початку жовтня Степанов попередив, що через стрімке зростання госпіталізацій із COVID-19 в Україні невдовзі може початися колапс у лікарнях для пацієнтів із цією хворобою. Головна проблема, яка може виникнути, – брак лікарів та медпрацівників.

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