Степанов назвав головну мету МОЗ під час продовженого карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що головним завданням Міністерства охорони здоров'я на подовженому карантині буде швидке реагування та надання допомоги інфікованим коронавірусом.

Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначив, що адаптивний карантин в містах та районах України буде відрізнятися в залежності від ситуації з COVID-19.

"Ми не робимо обмежувальні заходи однаковими на всю країну в залежності від зростання. Ми це робимо навіть не на території всієї області, а на території міста або району, в залежності від епідеміологічної ситуації. Але дуже важливо дотримуватися цих правил. Якщо їх не дотримуватися, то ми бачимо такі цифри..." – сказав міністр.

Степанов додав, що МОЗ має в цей період "реагувати на виклики і надавати медичну допомогу всім громадянам, які цього потребують".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 26 серпня в черговий раз продовжив дію в Україні адаптивного карантину через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19. Цього разу його ввели на два місяці – до 31 жовтня. Ми розповіли про те, що слід знати українцям і навіть іноземцям про нові правила, обмеження і заборони, які залишаються обов'язковими в країні.